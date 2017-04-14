Французский фермер вырастил на поле пшеницы слово HELP

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский фермер из департамента Эндр и Луара вырастил на пшеничном поле призыв о помощи — слово HELP ("помогите"), передает в пятницу газета Point.

Слово размером 100 метров на 48 метров хорошо видно с самолетов, пролетающих над ним при заходе на посадку в столичный аэропорт Орли.

Свой поступок фермер Жак Фортан объяснил тем, что он и его коллеги-фермеры вынуждены выживать на очень маленькие суммы денег. "Это коллективный сигнал SOS от имени всех фермеров. У нас было четыре подряд плохих с точки зрения погоды года… Фермеры выгорели, они устали", — рассказал Фортан.

По его словам, он несет ответственность за всю ферму, а живет за чертой бедности. "Разве нормально жить на 350 евро в месяц, когда работаешь каждый день и куда больше, чем 35 часов в неделю? Кто-то из фермеров сдается. Кто-то сводит счеты с жизнью", — жалуется фермер.

Он добавляет, что "политики не слышат, они глухи к нашему недовольству".

"Я надеюсь, что они не будут слепы, чтобы прочитать это сообщение отчаяния", — говорит Фортан.