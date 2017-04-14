Косачев: США не имеют мандата ООН и НАТО на операцию в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США проводят операцию в Афганистане, не имея соответствующего мандата ни со стороны ООН, ни даже НАТО, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Фактически США, de jure завершив операцию в Афганистане, продолжают de facto проводить военно-воздушные операции по "нейтрализации боевиков ИГИЛ*", не имея соответствующего мандата ни со стороны ООН, ни даже со стороны НАТО", — написал сенатор в Facebook.
Он отметил, что и раньше США проводили военные операции в этой стране без одобрения Совбеза ООН.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России