Косачев: США не имеют мандата ООН и НАТО на операцию в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США проводят операцию в Афганистане, не имея соответствующего мандата ни со стороны ООН, ни даже НАТО, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США в четверг впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

"Фактически США, de jure завершив операцию в Афганистане, продолжают de facto проводить военно-воздушные операции по "нейтрализации боевиков ИГИЛ*", не имея соответствующего мандата ни со стороны ООН, ни даже со стороны НАТО", — написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что и раньше США проводили военные операции в этой стране без одобрения Совбеза ООН.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России