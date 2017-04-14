Глава ДНР обвинил Киев в нарушении перемирия уже через час после его начала

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Киев нарушил договоренности о прекращении огня в Донбассе с 10.00 четверга уже через час после его начала, заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля. Днем заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Киев минимум 6 раз нарушил в четверг перемирие в республике. В ЛНР заявили о двух нарушениях.

"Мы на эти обещания Киева (о соблюдении перемирия — ред.) и внимание обращать перестали, потому что Киев ни разу не выполнил своё обещание. Вот последнее объявленное Киевом перемирие было нарушено с его стороны менее чем через час после начала", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

Контактная группа по Украине 29 марта на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля в преддверии Пасхи, однако оно так и не состоялось. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении перемирия.