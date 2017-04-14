Турчинов призвал ВСУ "не проскочить границу" при наступлении на Донбасс

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в интервью BBC Украина, отвечая на вопрос, когда и чем может закончиться военная операция в Донбассе.

"Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров", — сказал Турчинов.

Киев уже три года ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.