МИД ответил Западу на критику в адрес Сафронкова

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В МИД РФ считают странными критику выступления заместителя российского постпреда в ООН Владимира Сафронкова, западные страны из года в год упражняются в оскорблении России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО, вывести просто не получается", — сказал Рябков журналистам о резком выступлении Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.
По его словам, представители Запада в этой связи должны вначале подумать над своим поведением. "Выступавший по этому предмету заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно, что требовалось в этой ситуации. Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки", — добавил он.