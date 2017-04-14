МИД ответил Западу на критику в адрес Сафронкова

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В МИД РФ считают странными критику выступления заместителя российского постпреда в ООН Владимира Сафронкова, западные страны из года в год упражняются в оскорблении России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО, вывести просто не получается", — сказал Рябков журналистам о резком выступлении Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу", — добавил дипломат.

По его словам, представители Запада в этой связи должны вначале подумать над своим поведением. "Выступавший по этому предмету заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно, что требовалось в этой ситуации. Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки", — добавил он.