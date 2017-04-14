Ташкент передал данные о подозреваемом в теракте в Швеции через спецслужбы

ТАШКЕНТ, 14 апр – РИА Новости. Узбекистан передавал данные о подозреваемом в теракте в Стокгольме гражданине страны Рахмате Акилове по линии спецслужб для информирования шведской стороны, сообщил в пятницу министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

"Сведения о противоправных деяниях Рахмата Акилова были переданы по линии спецслужб одному из наших западных партнеров для последующего информирования шведской стороны", — сказал Камилов в ходе проведения международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного вопросам внешнеполитической деятельности республики.

Камилов подтвердил информацию источника РИА Новости о том, что Акилов был завербован эмиссарами "Исламского государства"*, а также о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям, связанными с религиозным экстремизмом.

Ранее источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщил РИА Новости, что в конце февраля в отношении Акилова было возбуждено уголовное дело по статьям "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", "участие в религиозных и экстремистских организациях", а также "вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение".

В минувшую пятницу грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Погибли четыре человека, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. В Швеции задержали двух человек по делу о теракте. Одним из задержанных стал 39-летний Акилов, который, как подозревает следствие, находился за рулем грузовика. Во вторник Стокгольмский суд постановил заключить его под стражу.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.