Гройсман: пока рано говорить, что Киев проиграл суд по долгу перед Россией

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преждевременным говорить о проигрыше Киева в Высоком суде Лондона по делу о долге перед Россией в 3 миллиарда долларов, поскольку еще будет апелляция.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

"Я не считаю, что уже есть решение. Есть еще апелляционная процедура. преждевременно ставить диагноз", — сказал Гройсманв интервью украинскому еженедельнику "Фокус", опубликованном в пятницу.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.