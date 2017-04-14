Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости/Прайм. Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, заявил в ходе заседания высшего совета в расширенном составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

На заседании присутствуют все пять лидеров стран ЕАЭС: президент РФ Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Армении — Серж Саргсян, Киргизии — Алмазбек Атамбаев. Также в нем принимает участие и президент Молдавии Игорь Додон. Ранее с просьбой предоставить Молдавии статус страны-наблюдателя при ЕАЭС к киргизскому председательству обратился президент страны Игорь Додон.

"Мы рассматривали в узком кругу обращение республики Молдова о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И высший Евразийский экономический союз в узком кругу принял решение: приветствовать и поддержать намерение республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — сказал Атамбаев.

По его словам, ЕЭК представит для утверждения на очередном заседании порядок реализации статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС для Молдавии.

"Третье (решение — ред.) — принять решение о предоставлении республике Молдова статуса государства-наблюдателя после утверждения порядка пункта 2 настоящего решения. Мы рады вас приветствовать", — подытожил он.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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