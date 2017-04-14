Американские СМИ напомнили Вашингтону о российском "папе всех бомб"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия обладает более мощным неядерным оружием, чем американская "мать всех бомб", которую США применили в Афганистане, пишет National Interest.

Этим боеприпасом является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ), известная как "папа всех бомб". Она превосходит самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43, получившую неофициальное название "мама всех бомб", отмечает National Interest.

Так, АВБПМ легче своего американского аналога, при этом мощность боеприпаса составляет примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте, а это примерно в четыре раза больше, чем у GBU-43. Кроме того, по радиусу гарантированного поражения русский "папа" превосходит американскую "маму" в два раза.

Первые испытания АВПБМ прошли в России в 2007 году. При взрыве боеприпаса воспламеняется взрывоопасная пыль, которая заполняет пространство и уничтожает на своем пути все объекты, но радиоактивного заражения при этом не происходит, напоминает Business Insider.

Раннее в четверг США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 для уничтожения боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) в Афганистане. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.