Ле Пен не удивлена, что власти требуют лишить ее иммунитета

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не удивлена тому, что власти страны потребовали от Европарламента (ЕП) лишить ее иммунитета.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что французские следователи направили в ЕП требование о лишении Ле Пен парламентского иммунитета еще 29 марта.

"Это нормально, это абсолютно обычная процедура, поэтому я не удивлена", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

На прошлой неделе прокуратура Парижа открыла расследование в отношении лидера Нацфронта, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП.

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