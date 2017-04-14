Азербайджан на переговорах с ЕС готов затронуть вопрос о безвизовом режиме

БАКУ, 14 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан и Евросоюз могут обсудить возможность введения безвизового режима для граждан республики, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном вот уже несколько лет находится в силе. Оно создает хороший прецедент для обсуждения нового этапа переговоров по визовому вопросу. Не исключается и то, что вопрос безвизового режима для граждан Азербайджана будет обсужден в рамках переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению", — сказал Гаджиев.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.