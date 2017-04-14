СМИ: французские следователи требуют лишить Ле Пен иммунитета

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Французские следователи потребовали от Европарламента (ЕП) лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента США Марин Ле Пен, сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа открыла расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

По данным радиостанции, требование о лишении Марин Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта. Такое же требование было выдвинуто в отношении другого члена Нацфронта Мари-Кристин Бутонне.

Европарламент месяц назад проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.

Во Франции Ле Пен уже является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ*, которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.