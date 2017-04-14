Япония сможет поставлять боеприпасы союзникам в зонах военных действий

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Верхняя палата парламента Японии ратифицировала соглашение о поставках и перекрестном обслуживании (ACSA), позволяющее ей осуществлять поставки армиям США, Великобритании и Австралии, сообщило агентство Киодо.
Для осуществления поставок Японии больше не надо принимать специальный закон, как это было в случае с миссией военно-морских сил самообороны в Индийском океане в 2001-2010 годах, в рамках которой японские военные моряки проводили дозаправку топливом и пресной водой кораблей международной антитеррористической коалиции в Афганистане.