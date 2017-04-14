СМИ узнали, какой урон боевикам нанесли США в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. По меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены в Афганистане в результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана.

"В результате удара бомбы были разрушены ключевые тайники и комплекс туннелей глубокого заложения ИГ* и ликвидированы 36 боевиков ИГ", — цитирует агентство заявление.

Отмечается, что афганские власти исключают жертвы среди мирного населения.

Ранее в четверг США впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России