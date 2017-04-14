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В мире

СМИ сообщили о готовности США к упреждающему удару по КНДР

08:3814.04.2017
(обновлено: 08:43 14.04.2017)
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Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. Архивное фото
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, сообщает телеканал NBC. Источники в разведке рассказали, что Вашингтон рассматривает такую возможность, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

КНДР запустила ракету Кванмэнсон (Яркая звезда)
© AFP 2017/ Yonhap
Дубль два. КНДР заставляют увидеть в себе Сирию
Телеканал утверждает, что у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные.

По данным NBC, США уже перебросили два эсминца поближе к берегам Северной Кореи — корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" якобы находятся в 300 милях от предполагаемого места будущих испытаний.

Пентагон всегда готов

Сообщения телеканала уже прокомментировали в Минобороны США. В ведомстве не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР.

"Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах", — заявила агентству Рейтер представитель Пентагона Дана Уайт.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп: Северная Корея - проблема, которой мы займемся
Она также отметила, что США готовы защитить своих союзников, в том числе Южную Корею и Японию. Обе страны находятся в непосредственной близости от КНДР и, в теории, в случае масштабного конфликта могут пострадать первыми.

Власти Японии уже вовсю готовятся к возможным проблемам. Как сообщает агентство Киодо, Национальный совет безопасности еще в феврале начали изучать возможности по защите страны в случае "непредвиденной ситуации" на Корейском полуострове.

По данным агентства, Токио готов эвакуировать своих граждан из Южной Кореи (с учетом туристов там находится около 60 тысяч японцев) и организовать прием беженцев.

Японская школьница. Архивное фото
© Fotolia/ paylessimages
Токио призвал японские школы в Корее к соблюдению осторожности
Киодо отмечает, что японские военные могут эвакуировать своих сограждан из Южной Кореи только с согласия Сеула. При этом в отношениях между двумя странами сохраняется легкое недоверие после полувековой колонизации со стороны Японии.

Киодо также утверждает, что решение о подготовке к обострению на Корейской полуострове началось после первой встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом.

Реакция КНДР

В Пхеньяне заявили, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании американского удара. В северокорейском МИД отметили также, что ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик".

Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР по телевидению Южной Кореи
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Мнение: ядерные испытания КНДР – ладно. Как бы не было чего похуже
Заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что президент США "создает проблемы" своими "агрессивными" сообщениями в Twitter.

Во вторник в МИД КНДР уже грозили Вашингтону ответными мерами.

"Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — заявил представитель МИД, слова которого цитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат отметил также, что Пхеньян не выпрашивает мира, но всегда "готов защитить себя силой оружия".

Позиция Трампа

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. 13 апреля 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
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СМИ узнали подробности плана Трампа по сдерживанию КНДР
При этом Трамп не ограничивается лишь записями в микроблоге.

Накануне в интервью для газеты Wall Street Journal американский лидер напомнил о мощи США. При этом он уточнил, что попросил Китай о помощи в урегулировании конфликта.

"Он (Трамп — ред.) также отметил, что во вторник позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки", — пишет издание.

Между тем, у берегов Корейского полуострова уже дежурит ударная группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон". Отправку боевых судов Трамп объяснил "сдерживанием Пхеньяна от дальнейших действий".

"Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", — заявил американский лидер Wall Street Journal.

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп отметил, что Вашингтон готов решить проблему Северной Кореи и без помощи Пекина.

Монумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo/ J. David Ake
Эксперт оценил вероятность проведения США силовой акции против КНДР
"Я сказал ему (председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину — ред.), что если он хочет получить хорошие торговые сделки, они должны помочь нам с Северной Кореей, иначе мы просто будем делать это сами, "сами" означает с другими странами", — подчеркнул президент США.

Испытания нового оружия в США

Обострили ситуации и действия США в Афганистане, где Вашингтон впервые применил сверхмощную неядерную бомбу GBU-43.

Испытание самой мощной неядерной бомбы
Американские военные опубликовали видео испытаний мощнейшей неядерной бомбы
Заряд массой 9,5 тонны был сброшен на позиции террористической группировки "Исламское государство"* с самолета MC-130. Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

В госдепартаменте США отметили, что применение сверхмощной бомбы уже имеет "дипломатический эффект".

Некоторый эксперты полагают, что главным адресатом подобного "эффекта" была как раз Северная Корея.

"Некоторые люди выступают за то, что использование этого оружия, возможно, могло бы стать сигналом для Северной Кореи, что их подземные ракетные и артиллерийские установки могут быть разрушены раньше, чем они разрушат Сеул", — заявил, в частности, директор центра военно-политического анализа Hudson Institute Ричард Вайц.

Эдвард Сноуден. Архивное фото
© AP Photo
Сноуден сообщил, что на самом деле разбомбили американцы в Афганистане
В Москве сообщения о применении американцами новой бомбы восприняли с беспокойством.

"Испытание США новый бомбы в Афганистане — это попытка мирового доминирования с элементом военной угрозы, которая угрожает новым витком гонки вооружения и повышением напряженности в мире", — заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, добавив, что Москва должна поднять вопрос о действиях США в Совете Безопасности ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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