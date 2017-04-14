В Китае создали корпус копии "Титаника" для туристов

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в натуральную величину, который строится в туристических целях в провинции Сычуань, сообщает Международное радио Китая (CRI).
По данным Международного радио Китая, длина корпуса составляет 296 метров, ширина 28,19 метра. С завершением создания корпуса работы по строительству копии вышли на заключительный этап. Копия "Титаника" будет стоять на специальных гидравлических подпорках, с помощью которых для туристов будут создавать симуляцию затопления, тряску от предполагаемого столкновения с айсбергов и кренить корабль на борт.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение морского гиганта, в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.