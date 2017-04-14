В Китае создали корпус копии "Титаника" для туристов

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в натуральную величину, который строится в туристических целях в провинции Сычуань, сообщает Международное радио Китая (CRI).

Строительство копии знаменитого корабля началось в середине января 2014 года у берегов реки Цицзян в городском округе Суйнин. Стоимость проекта оценивается в один миллиард юаней (примерно 140 миллионов долларов).

По данным Международного радио Китая, длина корпуса составляет 296 метров, ширина 28,19 метра. С завершением создания корпуса работы по строительству копии вышли на заключительный этап. Копия "Титаника" будет стоять на специальных гидравлических подпорках, с помощью которых для туристов будут создавать симуляцию затопления, тряску от предполагаемого столкновения с айсбергов и кренить корабль на борт.

Как сообщалось ранее, средства на реализацию проекта выделяет сычуаньская инвестиционная компания "Ци син нэнъюань", строительством копии лайнера занимается дочернее предприятие китайской кораблестроительной корпорации CSIC по американскому проекту. Ранее предполагалось, что на строительство копии уйдет два года.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение морского гиганта, в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.