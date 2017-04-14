Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии по телефону передало послу Китая протест в связи с очередным заходом его кораблей в районе спорных остров Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщил телеканал NHK.

Четыре корабля береговой охраны Китая приблизились к зоне, вплотную прилегающей к исключительной экономической зоне Японии. Подобный заход совершается в 10-й раз только в этом году. В последний раз подобные действия КНР отмечались в понедельник на этой неделе. Каждый такой заход вызывает негативную реакцию Японии, которая считает эти острова своей территорией. Китай же каждый раз настаивает, что это его острова, поэтому его корабли имеют права появляться в их акватории.

В протесте, переданном китайской стороне говорится, что "острова Сэнкаку являются неотъемлемой территорией Японии, внедрение в их акваторию является нарушением суверенитета и совершенно неприемлемо".

Острова Сэнкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.