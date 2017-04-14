В МИД КНДР ответили на сообщения о возможном превентивном ударе США

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что ситуация на Корейском полуострове "зашла в тупик", Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США.

Хан Сон Рёль также отметил, что президент США "создают проблемы" своими "агрессивными" сообщениями в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, возможное нанесение США удара по КНДР стала главной темой обсуждения в мире. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.