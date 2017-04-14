В Японии готовят меры на случай непредвиденной ситуации с КНДР

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Совет национальной безопасности Японии с февраля этого года приступил к изучению необходимых мер для защиты страны и ее граждан в случае "непредвиденной ситуации" на Корейском полуострове, сообщило агентство Киодо.

По данным агентства, премьер-министр Синдзо Абэ созвал заседание Национального совета безопасности 23 февраля после первой официальной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же он дал указание разработать комплекс мер на случай непредвиденной ситуации, которая может возникнуть на Корейском полуострове как реакция на усиление давления со стороны США.

Отмечается, что эти меры предполагают эвакуацию японских граждан из Южной Кореи, организацию приема беженцев, но в то же время усиление контроля для пресечения проникновения на территорию Японии северокорейских диверсантов под видом беженцев. Не исключается участие сил самообороны в эвакуации японских граждан из Южной Кореи – всего с учетом туристов там насчитывается около 60 тысяч японцев.

Однако для того, чтобы эвакуацию на территории Южной Кореи проводили японские военные, необходимо будет получить особое разрешение правительства этой страны, которое очень осторожно относится к вопросу о военных контактах с Японией после полувековой истории колонизации.