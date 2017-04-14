В Японии задержали мужчину по подозрению в убийстве третьеклассницы

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. По подозрению в убийстве 9-летней девочки японская полиция в пятницу задержала 46-летнего мужчину, жившего по соседству с девочкой и возглавлявшего родительский комитет в ее школе, сообщило агентство Киодо.

В конце марта японские СМИ облетели сообщения о бесследном исчезновении по дороге в школу третьеклассницы из вьетнамской семьи, проживавшей в городе Мацумото в префектуре Тиба. Спустя два дня ее тело со следами удушья было обнаружено в другом городе, а вещи — в 20 километрах от дома в соседней префектуре.

Информации было крайне мало. Девочка вышла из дома в 8 часов утра, а через полчаса родителям позвонили из школы, сообщив, что она не пришла на церемонию завершения триместра.

Полиция стала анализировать не только данные окрестных камер слежения, но и обратилась к водителям, проезжавшим между тремя пунктами, связанными с убийством девочки, с просьбой предоставить данные бортовых видеокамер. В результате этих данных полиция вышла на след подозреваемого. Затем эксперты подтвердили совпадения его ДНК в местах, где были найдены тело ребенка и ее вещи.

Мужчина работает риелтором, в школе возглавлял родительский комитет и часто отвечал за безопасность детей по дороге в школу на улице, по которой девочка обычно ходила на учебу.