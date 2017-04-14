"Удачная миссия": США применили сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация), сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил. Тем не менее, в Белом доме и в госдепе США отказались вдаваться в детали операции и ограничились общими фразами.

Официальной реакции властей Афганистана пока не последовало. В Москве же опасаются, что испытание новой бомбы угрожает новым витком гонки вооружения.

Использование сверхмощной бомбы в Афганистане произошло вскоре после того, как американские вооруженные силы нанесли удар по сирийской военной базе (в ночь на 7 апреля). Тогда, по данным Пентагона, было выпущено 59 ракет по аэродрому Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

"Дипломатический эффект" бомбы

В американском военном ведомстве рассказали РИА Новости, что удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась бомба GBU-43, которая стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

В Пентагоне уточнили, что она была сброшена с военно-транспортного самолета MC-130. Потери среди террористов пока уточняются. Как заявил командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон, мощная бомбы была нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

Трамп уже окрестил данный удар американских ВС как "очень удачную миссии", отметив, что у США "самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу".

В госдепартаменте США отметили, что применение сверхмощной бомбы уже имеет "дипломатический эффект".

Кто следующий?

После применения США сверхмощной бомбы в Афганистане одним из главных вопросов стал: "а кто следующий?". Впрочем, ответа на этот вопрос до сих пор нет. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался отвечать на этот и многие другие вопросы, связанные с применением бомбы в Афганистане, и посоветовал всем интересующимся обратиться в оборонное ведомство США.

В то же время, Спайсер отметил, что США при ударе сверхмощной бомбой по боевикам приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить жертв среди мирного населения и сопутствующих разрушений в результате операции.

Данных на этот счет пока также не появилось.

Как полагает директор центра военно-политического анализа Hudson Institute Ричард Вайц, применение США неядерной сверхмощной бомбы в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ) доказало свою эффективность, это может также быть сигналом для КНДР.

По словам эксперта, "некоторые люди выступают за то, что использование этого оружия, возможно, могло бы стать сигналом для Северной Кореи, что их подземные ракетные и артиллерийские установки могут быть разрушены раньше, чем они разрушат Сеул".

Угроза гонки вооружений



В Москве сообщения о применении американцами бомбы восприняли с беспокойством.

Как сообщил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов, это угрожает новым витком гонки вооружения. Он убежден, что Россия должна инициировать обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН.

"Испытание США новый бомбы в Афганистане — это попытка мирового доминирования с элементом военной угрозы, которая угрожает новым витком гонки вооружения и повышением напряженности в мире", — заявил сенатор.

Морозов также отметил, что США нужен новый полигон для испытания оружия на новых физических принципах, "и главное — это тестирование на тот ущерб, который оно несет, в том числе и человеческие жертвы". По его словам, Афганистан — тот полигон, который будет использован США, поскольку они вложили в эту страну большие деньги, чтобы усилить свое военное присутствие.

"Это новая опасность для России, ведь именно там собираются подразделения ИГ, и США предпринимают усилия, чтобы этот потенциал сохранить", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что если США будут предпринимать усилия для дестабилизации ситуации в отношении России путем новых военных испытаний или поддержки террористов, "они получат адекватный ответ".

Показательная силовая акция США

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, применение США самой мощной в мире неядерной бомбы в Афганистане является показательной силовой акцией, призванной запугать противников и оппонентов Вашингтона и повысить рейтинг американского президента Дональда Трампа внутри страны, при этом практическая необходимость использования такого оружия вызывает ряд вопросов.

"Президент Трамп, как показала его ничем не обоснованная ракетная атака против Сирии, склонен к военно-силовому эпатажу, эдакому силовому "ток-шоу в прямом эфире", нацеленному, прежде всего, на устрашение как противников США, так и стран, не склонных поддерживать авантюрную политику Вашингтона. Первое реальное боевое применение этого самого мощного неядерного боеприпаса надо рассматривать в контексте продолжения политики Штатов по запугиванию оппонентов и давлению на них", — сказал Коротченко.

Эксперт предположил, что данная акция, информация о которой активно тиражируется в ведущих мировых СМИ, была синхронизирована с развертыванием ударной группировки ВМС США в непосредственной близости от КНДР и возможными дальнейшими силовыми акциями Вашингтона против Пхеньяна.

Коротченко отметил, что применение США столь мощного и уникального боеприпаса для уничтожения системы подземных тоннелей, используемых боевиками ИГ в Афганистане, с практической точки зрения является совершенно неоправданным, что лишний раз свидетельствует о показательном характере этой атаки.

"С практической точки зрения, в войне против террористов применение такого мощного боеприпаса абсолютно избыточно, потому что сегодня существует масса других средств ведения вооруженной борьбы, например бетонобойные бомбы, способные проникать в систему подземных тоннелей и коммуникаций, даже оборудованных в скальных укрытиях, а также другие так называемые "проникающие" боеприпасы и крылатые ракеты", — пояснил собеседник агентства.

Как в свою очередь отметил директор программ неправительственной организации Green Cross и эксперт в области оружия массового поражения Пол Уокер, использование США наиболее мощной неядерной бомбы в Афганистане показывает, что администрация Дональда Трампа подходит к международным кризисам более агрессивно, чем предыдущая.

"Использование этой уникальной бомбы новой администрацией Трампа демонстрирует намного более жесткий и агрессивный подход к кризисам, чем у предыдущей администрации США, это явный предупреждающий выстрел иностранным соперникам, как странам, так и террористам", — сказал Уокер РИА Новости.

Бомба не даст стратегического преимущества

Применение США мощной неядерной бомбы в Афганистане не даст США и их союзникам в лице афганских властей стратегического преимущества, считают эксперты в США.

Военный историк и отставной полковник армии США Даг Макгрегор оценил возможные потери террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в результате удара как тактический успех Вашингтона. "Удар по пещерному комплексу в Афганистане, вероятно, убил 150-200 участников афганского подразделения террористической группировки ИГ. В этом смысле это был скромный тактический успех", — сказал РИА Новости Макгрегор.

При том он отметил, что использование подобного оружия вряд ли будет иметь значительные стратегические последствия для войны в Афганистане. "Со стратегической точки зрения, удар не имел влияния на войну в Афганистане, где 40 тысяч боевиков "Талибана" восстанавливают позиции, потерянные за последние несколько лет, и громят тренированных и вооруженных США афганскую армию и полицию", — считает Макгрегор.

Военный аналитик Института имени Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон также заявил, что возможности "матери всех бомб" преувеличены.

"Это оружие без того глубокого эффекта, который ему часто приписывает фольклор. Оно не такое уж супер-большое и не такое супер-плохое", — сказал О'Хэнлон.