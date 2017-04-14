Эксперт: удар США по боевикам в Афганистане может быть сигналом для КНДР

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Применение США неядерной сверхмощной бомбы в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ) доказало свою эффективность, это может также быть сигналом для КНДР, заявил РИА Новости директор центра военно-политического анализа Hudson Institute Ричард Вайц.

"Очевидно, что оружие был эффективно в разрушении тоннелей и бункеров ИГ. Более того, Трамп подчеркнул, что он хочет, чтобы вооруженные силы использовали любое оружие, которое необходимо для победы на террористами ИГ", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам эксперта, "некоторые люди выступают за то, что использование этого оружия, возможно, могло бы стать сигналом для Северной Кореи, что их подземные ракетные и артиллерийские установки могут быть разрушены раньше, чем они разрушат Сеул".

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации