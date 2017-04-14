Эксперты: мощная неядерная бомба не даст США преимущества в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Применение США мощной неядерной бомбы в Афганистане не даст США и их союзникам в лице афганских властей стратегического преимущества, считают эксперты в США.

Военный историк и отставной полковник армии США Даг Макгрегор оценил возможные потери ИГ в результате удара как тактический успех Вашингтона. "Удар по пещерному комплексу в Афганистане, вероятно, убил 150-200 участников афганского подразделения террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ — ред.). В этом смысле это был скромный тактический успех", — сказал РИА Новости Макгрегор.

При том он отметил, что использование подобного оружия вряд ли будет иметь значительные стратегические последствия для войны в Афганистане. "Со стратегической точки зрения, удар не имел влияния на войну в Афганистане, где 40 тысяч боевиков "Талибана" восстанавливают позиции, потерянные за последние несколько лет, и громят тренированных и вооруженных США афганскую армию и полицию", — считает Макгрегор.

"Так что удар совсем не имеет значения в стратегическом смысле. Единственный вывод, к которому может прийти любой разумный военный аналитик, — это что президенту (Трампу — ред.) дают плохие советы", — добавил он.

Военный аналитик Института имени Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон также заявил, что возможности "матери всех бомб" преувеличены.

"Это оружие без того глубокого эффекта, который ему часто приписывает фольклор. Оно не такое уж супер-большое и не такое супер-плохое", — сказал О'Хэнлон.

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.