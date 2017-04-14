Американские военные опубликовали видео испытаний мощнейшей неядерной бомбы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кадры с испытанием самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B были опубликованы Военно-воздушными силами США.

Военные испытания были проведены еще в 2003 году, однако видео тестов появились лишь после того, как 13 апреля США нанесли удар мощнейшей неядерной бомбой, заряд массы которого составил 9,5 тонн, по объектам ИГ* в Афганистане. Президент США Дональд Трамп уже назвал данное действие "очень удачной миссией".

Всего на вооружении у США, по мнению экспертов, стоит 15 таких боеприпасов.