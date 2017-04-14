СМИ: в конгрессе просят приостановить допуск Кушнера к секретной информации

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Группа демократов в палате представителей США в четверг отправила директору ФБР Джеймсу Коми и директору Нацбюро по спецрасследованиям Чарльзу Фалену письмо, в котором попросила приостановить разрешение на допуск советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру к секретной информации, сообщает газета Hill.

Законодатели считают, что такой допуск Кушнер не имеет право иметь до тех пор, пока продолжается изучение возможный связей Кушнера с представителями РФ.

"Мы обеспокоены тем, что может быть вовлечен в тот же обман (что и бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн)", — объясняют законодатели в письме, которое публикует The Hill, почему Кушнер не имеет право обладать доступом к этим данным.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что зять президента при заполнении форм для получения доступа к секретным материалам не сообщил о контактах с главой ВЭБ Сергеем Горьковым и послом РФ Сергеем Кисляком.

По данным телеканала, Кушнер должен был при заполнении форм сообщить о всех контактах с иностранцами за последние семь лет, однако он умолчал о десятках встреч, в том числе с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Ранее сообщалось, что на предстоящем слушании в комитете по разведке сената США Кушнер будет утверждать, что данные встречи носили характер "координационных совещаний" и были нацелены на "поиск хорошего посредника" в отношениях с РФ.

Пресс-служба ВЭБа заявляла, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, в ходе переговоров обсуждались практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.