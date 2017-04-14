США изучают последствия применения мощнейшей неядерной бомбы в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Вооруженные силы США в Афганистане изучают последствия сброса самой мощной неядерной бомбы GBU-43 в боевых условиях, сообщил журналистам в четверг представитель Пентагона Билл Салвин.

"Мы в настоящее время оцениваем результат удара", — заявил Салвин.

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.