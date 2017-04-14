В США подали иск против саудовских компаний из-за терактов 11 сентября

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года, передает агентство Рейтер.

Эти организации обвиняются в "поддержке и подстрекательстве" терактов посредством "ряда действий в поддержку "Аль-Каиды" (запрещена в РФ)", говорится в иске.

Ранее родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительств королевства.

Ранее конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Президент США Барак Обама наложил вето на принятый ранее конгрессом законопроект, но сенат преодолел вето 97 голосами против 1. Преодоление президентского вето конгрессом США стало первым подобным случаем за время работы администрации Обамы. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию.

Одиннадцатого сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек. Вскоре после этой трагедии США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, действовавшим между Москвой и Вашингтоном с 1972 года.