В США подали иск против саудовских компаний из-за терактов 11 сентября

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года, передает агентство Рейтер.
Ранее родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительств королевства.
Одиннадцатого сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек. Вскоре после этой трагедии США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, действовавшим между Москвой и Вашингтоном с 1972 года.