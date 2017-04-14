Сноуден прокомментировал удар США по ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил на своей странице в Twitter, что удар США в Афганистане пришелся по тоннелям боевиков, которые были построены при американском финансировании.

Речь идет о пещерном комплексе Тора-Бора в афганской провинции Нангархар. В качестве подтверждения своих слов Сноуден приводит выдержку из статьи газеты New York Times.

"Тора-Бора была укрепленной базой… комплексом, построенным для моджахедов, который частично финансировался ЦРУ", — говорится в статье.

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Представитель пресс-службы Пентагона заявил, что удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений.

Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации