ЦРУ обвинило ГРУ в распространении похищенных данных через WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео в четверг обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в хакерских атаках на США и распространении похищенных данных через ресурс WikiLeaks.

"В январе этого года наше разведывательное сообщество установило, что российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах (хакерских атак), которые ГРУ получило в результате киберопераций против Национального комитета Демократической партии США", — заявил Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Он добавил, что российский телеканал RT также якобы "активно сотрудничал с WikiLeaks".