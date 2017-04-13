Сенатор: испытание США новой бомбы в Афганистане грозит гонкой вооружений

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Испытание США новой бомбы в Афганистане угрожает новым витком гонки вооружения, заявил РИА Новости в четверг сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Морозов убежден, что Россия должна инициировать обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН.

"Испытание США новый бомбы в Афганистане — это попытка мирового доминирования с элементом военной угрозы, которая угрожает новым витком гонки вооружения и повышением напряженности в мире", — заявил сенатор.

По его словам, "России нужно инициировать обсуждение этого вопроса в ООН".

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.