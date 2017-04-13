Директор ЦРУ назвал WikiLeaks "враждебной службой разведки", связанной с РФ

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что WikiLeaks — это "враждебная США спецслужба", которая связана с Россией.

"WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба и делает заявления как враждебная разведывательная служба", — заявил он во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам Помпео, WikiLeaks призывают своих последователей устраиваться на работу в ЦРУ, чтобы похищать секретную информацию.

"Пора назвать WikiLeaks тем, чем она является – негосударственной враждебной разведывательной службой, которая часто связана с такими государственными игроками, как Россия", — сказал он.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.