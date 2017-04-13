Пентагон не комментирует состояние меморандума с российскими военными

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон отказывается комментировать, действует ли в настоящее время меморандум между военными США и РФ о предотвращении конфликтов в небе над Сирией, сказал РИА Новости представитель американского военного ведомства майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.

"Разговоры между коалицией и Россией публично обсуждаться не будут", — сказал Рэнкайн-Галлоуэй.

Механизм предотвращения конфликтов между военными США и России, ранее приостановленный российской стороной, сейчас восстановлен и действует, заявил ранее журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.