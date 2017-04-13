Трамп назвал удар по ИГ* в Афганистане "очень удачной миссией"

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "очень удачной миссией" удар американских военных по "Исламскому государству".

"Все точно знают, что именно произошло. Что я делаю? Я отдаю приказ военным. У нас самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают", — сказал Трамп журналистам.

По его словам, это стало "очередной очень, очень успешной миссией".

Ранее в Пентагона заявили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали тоннели боевиков ИГ* в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны сбросили с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство".

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации