Трамп назвал удар по ИГ* в Афганистане "очень удачной миссией"

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "очень удачной миссией" удар американских военных по "Исламскому государству".
По его словам, это стало "очередной очень, очень успешной миссией".
Ранее в Пентагона заявили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали тоннели боевиков ИГ* в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны сбросили с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.
США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство".
* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации