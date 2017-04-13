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В мире

Госдеп: США и Россия восстановили механизм по безопасности в Сирии

22:1313.04.2017
(обновлено: 23:06 13.04.2017)
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и России восстановили механизм предотвращения конфликтов между военными, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией

"Не могу сказать, как он изменился, но, насколько я понимаю, он действует", — сказал Тонер.

На уточнение, что Россия ранее приостанавливала этот механизм, Тонер ответил: "Он был восстановлен".

"Мы считаем этот канал для предотвращения конфликтов очень важным, потому что он позволяет обеспечить, что ни наши, ни российские пилоты не будут подвергать друг друга опасности без необходимости, когда мы осуществляем свои военные миссии в этом регионе", — добавил представитель Госдепа.

В свою очередь в Пентагоне отказались комментировать, действует ли в настоящее время меморандум. Представитель американского военного ведомства майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй заявил РИА Новости, что "разговоры между коалицией и Россией публично обсуждаться не будут".

Константин Сивков, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
Эксперт объяснил возобновление действия меморандума об инцидентах в Сирии
Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума по безопасности в Сирии после ударов США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе.

Позднее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что меморандум будет возобновлен 12 апреля, после того, как Минобороны получит соответствующее распоряжение от президента.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexandr Kovalev
Не думаю. И не потому, что доверие к мистеру Тонеру выросло вслед за статистикой роста продаж медной проволоки в Китае, а потому что Владимиру Владимировичу нужно немного больше времени, чтобы как-то ловко, с помощью Пескова, замять и этот вопрос. Судя по многочисленным просьбам трудящихся, в том числе и по вопросу уже состоявшейся встречи Путина с Тиллерсоном, главнокомандующий не заставит в который раз себя долго ждать. Я не прав? Ждем опровержений..
22:30
13.04.2017
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ls macdel
"Механизм предотвращения конфликтов между военными" - это фиговый листок, который прикрывает интересы Америки. Его цену уже показала агрессия против суверенной страны, которая борется с террористами на своей территории. Американцы и не собираются ничего предотвращать, но надеются, что это частично свяжет руки нашим военным. Главнокомандующему, конечно, видней, но доверять американцам нельзя ни при каких обстоятельствах.
22:43
13.04.2017
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