Посол Украины считает оскорблением идею австрийского депутата посетить Крым

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Украинский посол в Австрии Александр Щерба считает оскорблением Украины высказывания зампредседателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн о ее намерении участвовать в III Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму.

Ранее Белакович-Йеневайн посетила Москву, где заявила, что ее не пугают угрозы санкций со стороны Украины по поводу участия в III Ялтинском международном экономическом форуме.

"Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению", — написал посол в четверг на своей странице в Facebook. Щерба расценил ее высказывания о намерении посетить Крым как "оскорбление Украине".

Он также предупредил австрийских предпринимателей, которых Белакович-Йеневайн пригласила в Крым, что украинская сторона может применить к ним санкции в случае посещения полуострова.