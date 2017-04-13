Госдеп: Путин и Тиллерсон признали низкий уровень доверия между странами

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдеп США считает, что президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в среду отметили низкий уровень доверия между двумя странами и решили его восстанавливать, заявил журналистам и.о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

"Было признание того, что уровень доверия между нашими странами находится почти что на исторически низком уровне", — сказал Тонер.

"На встрече с президентом Путиным они прошли по истории того, почему мы дошли до этого. Они оба старались понять лучше, почему каждая страна раздражена в отношении другой страны в некоторых областях. В конце концов они могли признать, что есть понимание того, что есть путь для двух стран найти возможности, пути для восстановления какой-то части этого доверия", — сказал Тонер.

По его словам, идея рабочей группы, которую договорились создать госсекретарь Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров, — работать в направлении этих возможностей.