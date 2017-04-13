США не комментируют возможное использования бомбы против других стран

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Белый дом не комментирует возможность использования сверхмощной бомбы в отношении других стран. Представитель администрации Шон Спайсер посоветовал журналистам обратиться в оборонное ведомство.
Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"* в Афганистане. По данным Пентагона, применялась бомба GBU-43, сброшенная с самолета.
В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.
*Террористическая организация, запрещенная в России