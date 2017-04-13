Москва считает санкции СБ ООН против ИГ* недостаточными, заявил Гатилов

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Москва считает недостаточными санкции Совета Безопасности ООН против "Исламского государства"*, необходимо ввести всеобъемлющую блокаду, заявил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Он сообщил, что "мы со своими партнерами в Совете Безопасности проводим подобные консультации". "Надо сказать, что это процесс непростой, и со своей стороны пытаемся всячески коллег, партнеров в Совете подвигнуть к тому, чтобы такая резолюция в Совете Безопасности все-таки была. В настоящее время дипломатические усилия в этом направлении продолжаются", — отметил Гатилов.
*Террористическая организация, запрещенная в России