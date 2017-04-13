США нанесли удар по ИГ* в Афганистане "самой мощной неядерной бомбой"

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"* в Афганистане, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась (бомба. — Прим. ред.) GBU-43", — уточнил представитель пресс-службы.

Он подтвердил, что бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

По его словам, заряд сбросили с самолета MC-130.

В пресс-релизе Пентагона приводятся слова командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона, который отметил, что мощная бомба нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

По данным из открытых источников, вес такой фугасной авиабомбы составляет 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание GBU-43 прошло в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

Ранее сообщалось, чтоадминистрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана и планирует задействовать в стране больше военных сил.

США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство"*. Также с 2015 года в Афганистане действует новая миссия НАТО "Решительная поддержка".

* Террористическая организация, запрещенная в России