Французские масоны призывают голосовать на выборах против Ле Пен

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Семь французских масонских организаций, объединяющих примерно половину всех масонов страны, призывают не голосовать за кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как передает в четверг агентство Франс Пресс, "республиканское воззвание" поддержали, в том числе, в одной из самых старых масонский организаций Европы под названием "Великий Восток Франции" (GODF), а также еще в шести федерациях и ложах страны. В их рядах состоят около 90 тысяч мужчин и женщин, что составляет примерно половину от всех французских масонов.

"Это редкая инициатива, к которой мы прибегаем за десять дней до первого тура. Само собой, мы не даем указаний, как голосовать, но хотим напомнить о том, каковы наши принципы и ценности", — заявил представитель одного из объединений Ален Мишон.

В своем "воззвании" масоны заявляют о своих гуманистических идеалах, говорят о приверженности Республике, а также о неприятии расизма, ненависти и "строительства стен". Масоны считают, что кандидат от Нацфронта является частью "масштабного европейского движения по возрождению неопопулизма".

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая

за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Согласно опубликованному в четверг опросу компании Elabe, в первом туре выборов Ле Пен придет второй, лишь немного уступив экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону. Замкнет тройку лидеров экс-премьер страны Франсуа Фийон.

Во втором туре выборов Ле Пен прочат поражение от любого из двух наиболее вероятных кандидатов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.