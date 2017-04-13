Киевские будни: метро на грани остановки, киоски закрыты, работы нет

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Наталия Печорина, РИА Новости Украина
В Киеве из-за нехватки средств через месяц может остановиться метрополитен. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил украинским журналистам глава департамента транспортной инфраструктуры киевской мэрии Сергей Майзель.
А в социальных сетях говорят об уже сверившемся коллапсе розничной торговли. Повсеместно исчезли из продажи сигареты. В городах Украины стали закрываться киоски, небольшие и средние предприятия розничной торговли и общественного питания. И этот процесс — разорения мелких и средних предпринимателей — продолжается.
В интересах тех, кто на метро не ездит
Дело в том, что 100 вагонов для столичной подземки Киевский метрополитен приобрел у предприятия "Укррослизинг" в 2009 году по лизингу. Однако своевременно рассчитаться за них не смог. Одна из причин этого — популизм властей, которые удерживают стоимость проезда в метро на уровне 2,5 гривны (10 рублей). Для сравнения: одна поездка в Московском метрополитене обходится столичным жителям в 50 рублей.
Однако киевские депутаты и депутаты Верховной рады выступали против повышения цены в интересах своих избирателей. Но и средств для погашения долга не выделяли. В результате получилось, что коллектив Киевского метрополитена остался один на один с общегородскими проблемами.
В сентябре 2016 года "Укррослизинг" через суд добился ареста счетов метрополитена. И теперь, как утверждает глава департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева Сергей Майзель, метрополитен работает лишь за счет накопленных ресурсов: "В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат".
Сумма долга Киевского метрополитена "Укррослизингу" — 127,4 миллиона долларов, первоочередной платеж — 28,4 миллиона долларов. Самому метрополитену с долгом не справиться.
И тут интересно: кто же стоит за истцом, "Укррослизингом"? Согласно данным Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, ООО "Укррослизинг" с уставным капиталом 52,56 миллиона гривен создано в ноябре 2008 года. 100% в ней владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited.
А по информации из источников РИА Новости в администрации президента Украины, контролирует кипрскую фирму депутат Верховной рады из Блока Петра Порошенко Александр Грановский, входящий в ближний круг президента.
Если депутаты не хотят поднимать цену на метро из чистого популизма, взять на себя долги подземки могло бы государство. Но оно и само в долгах.
Сигареты как вопрос национальной безопасности
С сигаретами — другая беда. Как рассказал в соцсетях журналист Александр Зубченко, в последние дни из розничной продажи исчезли сигареты. Зато в метро появились бабушки, бойко торгующие контрафактом.
Эта история имела продолжение. В среду, 12 апреля, Печерский суд обязал Генпрокуратуру вернуть конфискованные табачные изделия компании "Тедис-Украина", потому что не нашел оснований для их ареста. Предполагается, что должно быть возвращено около 2 тысяч ящиков сигарет в Киеве и около 2 миллионов пачек сигарет в Полтаве.
Хотели как лучше, а получилось совсем плохо
Впрочем, экономические просчеты правительства уже больно ударили не только по курильщикам, а по целым секторам экономики. С начала года в городах Украины стали исчезать небольшие магазинчики, кафе, торговые палатки.
Как выяснили РИА Новости, в конце 2016 года на Украине было зарегистрировано 2 миллиона предпринимателей, реализующих программу самозанятости, к апрелю их стало на 260 тысяч меньше.
Смысл программы в том, что такие предприниматели не платят социальные платежи в фонды страхования от временной потери нетрудоспособности или профсоюзные взносы.
Однако с 1 января 2017 года в стране был установлен новый размер минимальной зарплаты — 3200 гривен. Законодатели, принявшие такое решение, не учли, что "минималка" распространяется не только на работников государственных предприятий, но и на работников в среднем и малом бизнесе.
Более того, помимо законодательно установленного размера минимальной стоимости оплаты труда этот размер также является базой для начисления единого социального взноса и единого налога для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения. В результате с повышением минимальной зарплаты в два раза выросли объемы налоговых обязательств "упрощенцев". А эти "новшества" привели к тому, что работать в малом и среднем бизнесе стало невыгодно, тем более нанимать работников. И 260 тысяч украинцев уже оказались без работы и своего небольшого бизнеса.
"Если проблемы киевского метро еще можно решить, в очередной раз перераспределив скудные городские деньги или подняв цену на проезд, то глобальную проблему — отсутствие экономического роста и острого дефицита капитальных инвестиций — решить куда сложнее, — утверждает Арбузов. — Я даже думаю, что при сохранении нынешней государственной политики это невозможно в принципе".