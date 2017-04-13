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В мире

Киевские будни: метро на грани остановки, киоски закрыты, работы нет

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (197)
20:1113.04.2017
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Пассажиры метро в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Yuriy Dyachyshyn

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Наталия Печорина, РИА Новости Украина

В Киеве из-за нехватки средств через месяц может остановиться метрополитен. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил украинским журналистам глава департамента транспортной инфраструктуры киевской мэрии Сергей Майзель.

А в социальных сетях говорят об уже сверившемся коллапсе розничной торговли. Повсеместно исчезли из продажи сигареты. В городах Украины стали закрываться киоски, небольшие и средние предприятия розничной торговли и общественного питания. И этот процесс — разорения мелких и средних предпринимателей — продолжается.

В интересах тех, кто на метро не ездит

Молодой человек читает газету в Киевском метро. Архивное фото
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Киевское метро может через месяц остановить работу, заявили власти города
Метрополитен Киева может остановить свою работу в начале мая.

Дело в том, что 100 вагонов для столичной подземки Киевский метрополитен приобрел у предприятия "Укррослизинг" в 2009 году по лизингу. Однако своевременно рассчитаться за них не смог. Одна из причин этого — популизм властей, которые удерживают стоимость проезда в метро на уровне 2,5 гривны (10 рублей). Для сравнения: одна поездка в Московском метрополитене обходится столичным жителям в 50 рублей.

Однако киевские депутаты и депутаты Верховной рады выступали против повышения цены в интересах своих избирателей. Но и средств для погашения долга не выделяли. В результате получилось, что коллектив Киевского метрополитена остался один на один с общегородскими проблемами.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Пассажиры Киевского метро. 2014 год

В сентябре 2016 года "Укррослизинг" через суд добился ареста счетов метрополитена. И теперь, как утверждает глава департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева Сергей Майзель, метрополитен работает лишь за счет накопленных ресурсов: "В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат".

Сумма долга Киевского метрополитена "Укррослизингу" — 127,4 миллиона долларов, первоочередной платеж — 28,4 миллиона долларов. Самому метрополитену с долгом не справиться.

Депутаты во время пленарного заседания Киевского городского совета. Архивное фото
© Фото: Київська міська рада
Киевсовет требует санкций против компании из России, чтобы не платить долг
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что метро вряд ли будет действительно остановлено. Однако, по его словам, вся тяжесть финансовых проблем ляжет на работников метрополитена. "В любом случае метрополитен остановить нельзя. Само метро работать будет, а вот зарплату коллективу метрополитена будут и дальше задерживать", — сказал Охрименко РИА Новости.

И тут интересно: кто же стоит за истцом, "Укррослизингом"? Согласно данным Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, ООО "Укррослизинг" с уставным капиталом 52,56 миллиона гривен создано в ноябре 2008 года. 100% в ней владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited.

А по информации из источников РИА Новости в администрации президента Украины, контролирует кипрскую фирму депутат Верховной рады из Блока Петра Порошенко Александр Грановский, входящий в ближний круг президента.

Если депутаты не хотят поднимать цену на метро из чистого популизма, взять на себя долги подземки могло бы государство. Но оно и само в долгах.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
© Фото: из личного архива Василия Колташова
Мнение: Киев обратит хозяйственный спор с РФ в демонстрацию ненависти
"Ситуация вокруг киевского метро — это маленькая часть общей картины катастрофического состояния объектов инфраструктуры, коммунального хозяйства и экономики Украины в целом, — утверждает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов. — Доходы населения продолжают оставаться на крайне низком, нищенском уровне, а непродуманная внешняя политика и полное отсутствие экономических реформ почти полностью остановили инвестиции в Украину". По его словам, в результате в стране банально нет денег даже на поддержание в рабочем состоянии тех объектов, которые достались от СССР. "Отсюда всевозможные аварии, отказы объектов инфраструктуры и невозможность выполнять простейшие функции государственных и местных властей. Мусор не вывозится, полиция не защищает, а транспорт не ездит", — сказал Арбузов РИА Новости.

© РИА Новости. Григорий Василенко
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Сергей Арбузов принимает участие в заседании Верховной Рады Украины

Сигареты как вопрос национальной безопасности

С сигаретами — другая беда. Как рассказал в соцсетях журналист Александр Зубченко, в последние дни из розничной продажи исчезли сигареты. Зато в метро появились бабушки, бойко торгующие контрафактом.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Сигареты на конфеты: как на Украине мстят российскому бизнесу
Дело, как выяснилось, вовсе не в желании властей бороться за здоровый образ жизни. Здесь другая борьба — с российским бизнесом. Как сообщало РИА Новости, 31 марта сотрудники Генпрокуратуры Украины произвели обыски в офисах и на производственных площадках компании "Тедис Украина" — крупнейшего в стране производителя сигарет. В тот же день на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, что главная причина действий правоохранителей — борьба с монополизмом в этой отрасли. Кроме того, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, МВД и Генпрокуратура подозревают, что средства, вырученные от продажи сигарет, компания "Тедис", по их информации, принадлежащая российским предпринимателям, направляет на поддержку "сепаратистов", то есть ДНР и ЛНР. В результате деятельность "Тедиса" была парализована, а продукция на складах арестована.

Эта история имела продолжение. В среду, 12 апреля, Печерский суд обязал Генпрокуратуру вернуть конфискованные табачные изделия компании "Тедис-Украина", потому что не нашел оснований для их ареста. Предполагается, что должно быть возвращено около 2 тысяч ящиков сигарет в Киеве и около 2 миллионов пачек сигарет в Полтаве.

Панорама Киева. Архивное фото
© Fotolia/ кosmoos
Украинская табачная компания сочла обвинения в выводе денег необоснованными
Однако курильщикам радоваться рано. "Сегодняшнее решение суда очень похоже на попытки слить это дело. Мы обращаемся к ГПУ (Генпрокуратуре Украины. — Прим. ред.) и лично к генеральному прокурору Юрию Луценко безотлагательно отреагировать на эти решения суда. Ведь после громких заявлений от ГПУ о выводе компанией "Тедис Украины" миллиардов гривен в Россию и финансировании терроризма — это не просто дело о мошенничестве, а вопрос национальной безопасности страны", — написал депутат Верховной рады Андрей Левус на своей странице в Facebook.

© РИА Новости. Дмитрий Никоноров
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Уличная торговля сигаретами у пункта обмена валют в Киеве. 2014 год

Хотели как лучше, а получилось совсем плохо

Впрочем, экономические просчеты правительства уже больно ударили не только по курильщикам, а по целым секторам экономики. С начала года в городах Украины стали исчезать небольшие магазинчики, кафе, торговые палатки.

Как выяснили РИА Новости, в конце 2016 года на Украине было зарегистрировано 2 миллиона предпринимателей, реализующих программу самозанятости, к апрелю их стало на 260 тысяч меньше.

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Без промышленности, тепла и света: ближайшие перспективы Украины
Программа самозанятости была разработана и начала действовать при предыдущей власти, свергнутой в феврале 2014 года.

Смысл программы в том, что такие предприниматели не платят социальные платежи в фонды страхования от временной потери нетрудоспособности или профсоюзные взносы.

Однако с 1 января 2017 года в стране был установлен новый размер минимальной зарплаты — 3200 гривен. Законодатели, принявшие такое решение, не учли, что "минималка" распространяется не только на работников государственных предприятий, но и на работников в среднем и малом бизнесе.

Более того, помимо законодательно установленного размера минимальной стоимости оплаты труда этот размер также является базой для начисления единого социального взноса и единого налога для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения. В результате с повышением минимальной зарплаты в два раза выросли объемы налоговых обязательств "упрощенцев". А эти "новшества" привели к тому, что работать в малом и среднем бизнесе стало невыгодно, тем более нанимать работников. И 260 тысяч украинцев уже оказались без работы и своего небольшого бизнеса.

"Если проблемы киевского метро еще можно решить, в очередной раз перераспределив скудные городские деньги или подняв цену на проезд, то глобальную проблему — отсутствие экономического роста и острого дефицита капитальных инвестиций — решить куда сложнее, — утверждает Арбузов. — Я даже думаю, что при сохранении нынешней государственной политики это невозможно в принципе".

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