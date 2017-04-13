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В мире

США узнали о сирийской химатаке от "Аль-Каиды"*

18:1313.04.2017
(обновлено: 18:22 13.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Соединенные Штаты опубликовали четырехстраничный доклад, посвященный химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне — официальное обоснование ответного удара по позициям президента Башара Асада. По утверждению Вашингтона, о вине союзника России свидетельствуют сообщения в социальных сетях, засекреченные данные разведки, фотографии с коммерческого спутника и информация организации "Врачи без границ". В двух случаях из четырех это сведения от исламистской группировки "Джабхат Фатх аш-Шам*" (ранее известной как "Джабхат ан-Нусра*" и представлявшей собой подразделение "Аль-Каиды"*).

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Сирийские самолеты на территории авиабазы "Шайрат" в Сирии

Кто совершил химическую атаку?

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Между официальной позицией сирийских властей и точкой зрения США есть по крайней мере одно пересечение: 4 апреля 2017 года на территории провинции Идлиб, контролируемой исламистами, произошло распыление смертоносного газа, природа которого точно не установлена. По версии американцев, речь идет о зарине, который до 2013 года официально находился на вооружении сирийской армии. Контейнеры с отравляющим веществом якобы были сброшены с купленных у России самолетов Су-22. Вашингтон предоставил фотографию выбоины, проделанной в асфальте емкостью с газом.

Штаты верят в значимость косвенных свидетельств вины Асада: вслед за химатаками 4 апреля социальные сети "взорвались" фотографиями пострадавших, некоторые из которых были доставлены в больницы Турции. Врачи этой страны установили факты отравления газом, и о том же свидетельствуют пробы крови, предоставленные исламистами Идлиба в распоряжение "Врачей без границ". Сотрудники больниц на территории, контролируемой боевиками, сняли видео, на котором запечатлели пострадавших. В докладе на основании этих свидетельств утверждается, что "оппозиция не могла сфабриковать все сообщения о химических атаках. Для этого им потребовалась бы четко спланированная кампания по введению в заблуждение множества СМИ и правозащитных организаций, при этом нужно было, чтобы эти действия никто не раскрыл".

Соединенные Штаты придают статус аргумента еще целому ряду свидетельств, подтвердить которые документально не готовы. Так, по сведениям Вашингтона, сирийские специалисты по химическому оружию находились 4 апреля на базе Шайрат, откуда Дамаск мог наносить удары по Хан-Шейхуну. Другая информация от США: "Хотя признается, что ИГ* неоднократно использовала в бою иприт, нет свидетельств, что ИГ ответственна за этот инцидент или что она владела химикатами, использованными в этой атаке".

Дьявол в деталях

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Кремле после удара США в Хомсе напомнили, что Сирия - союзник России
Многие комментаторы обращают внимание на то, что источники, которыми пользуется Вашингтон, могут быть поставлены под сомнение. Однако как если бы этого было мало, доклад США содержит логические неувязки, оставляющие сомнения в том, кто в действительности явился организатором атаки. 

Первая проблема американской версии — отождествление отравляющего вещества, использованного 4 апреля с зарином, некогда складировавшимся в Сирии. "Отравление хлорином или белой фосфорной смесью привело к точно таким же симптомам", — считает бывший эксперт ООН Скотт Риттер. Почему это важно? Дело в том, что опыт использования хлорина имеется у исламистов "Нусры", контролирующих Идлиб.

Вторая трудность — идентификация объекта, представленного как выбоина от авиаудара. Размеры рытвины незначительны, так что отследить время ее возникновения невозможно. "Объект мог быть искусственно деформирован для фотографирования", — допускает профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. Другая версия: контейнер с химическим оружием могли взорвать прямо на земле.

Если последнее предположение верно, доказать вину сирийских властей становится невозможно. Постол склоняется к невиновности Асада: "Контейнер почти наверняка положили на землю, а затем привели в действие взрывное устройство, находившееся за его пределами, что привело к высвобождению отравляющего газа", — считает эксперт. 

Соединенные Штаты настаивают на прямо противоположной точке зрения. Уже после опубликования доклада Вашингтон заявил о перехвате переговоров сирийских офицеров, якобы обсуждавших готовившуюся атаку.

Непростая кредитная история

Турецкие танки недалеко от границы Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Ismail Coskun, IHA
Сирия готова защищаться, если Турция не прекратит операцию на севере страны
Нынешний доклад США о применении Сирией химического оружия — второй после официального сообщения Вашингтона на ту же тему, сделанного в августе 2013 года. За прошедшие три года американскую аналитическую записку успели проанализировать эксперты по безопасности. Стало известно, что предыдущая версия доклада о виновности Башара Асада в химических атаках грешит многочисленными неточностями. Так, в вину сирийскому лидеру ставилось использование ракет с ограниченной дальностью полета — настолько малой, что боевые орудия не добивали до территории, контролировавшейся исламистами.

Однако самый тяжелый урон репутация США понесла в 2003 году, когда американские власти "обнаружили" оружие массового поражения, якобы хранившееся в Ираке. Интерес представляет то, что эксперт ООН, не согласившийся с выводами Вашингтона, сегодня комментирует обвинения против Башара Асада. Это — Скотт Риттер, и, по его мнению, доказательств вины Башара Асада в атаке на Хан-Шейхун не находится.

Того же мнения придерживаются свыше 20 бывших сотрудников американских спецслужб, подписавших меморандум о событиях в Сирии и адресовавших его президенту США Дональду Трампу. В документе сказано: "Мы пишем вам, чтобы предупредить о недвусмысленной угрозе вооруженного столкновения с Россией. Эта угроза возросла после бомбардировок Сирии в ответ на то, что вы называете "сирийской химической атакой" 4 апреля в провинции Идлиб. Наши контакты в армии США сообщили нам, что это событие не имело места. Не было никакой "химической атаки в Сирии"".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

© РИА Новости. Ксения Никольская
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Дамаск
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