Иракский спецназ освободил от боевиков ИГ* район Аль-Абар в Мосуле

МОСУЛ, 13 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракское контртеррористическое подразделение "Золотая дивизия" в четверг освободило от боевиков ИГ* район Аль-Абар в западной части Мосула, заявил командующий военной операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

По его словам, которые приводятся в заявлении штаба командования операции, "террористы понесли огромные потери" в боях за этот район.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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