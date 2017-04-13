В Турции задержали более 10 членов ИГ* по подозрению в подготовке терактов

АНКАРА, 13 апр — РИА Новости. Турецкие власти задержали в провинции Мерсин на юге страны 12 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"* по подозрению в том, что они готовили теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает газета Sabah.

Как сообщил источник газеты в правоохранительных органах, на основе разведданных было установлено, что террористические группировки могут проводить провокационные действия, направленные против безопасного проведения референдума. Также установлено, что ИГ* призвало своих боевиков атаковать избирательные участки.

Задержания были проведены в городе Мерсин, а также районах Мут и Тарсус этой провинции. У задержанных были найдены документы и литература, доказывающие их причастность к террористической группировке.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

*Террористическая организация, запрещенная в России.