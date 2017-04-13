В Турции задержали более 10 членов ИГ* по подозрению в подготовке терактов

АНКАРА, 13 апр — РИА Новости. Турецкие власти задержали в провинции Мерсин на юге страны 12 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"* по подозрению в том, что они готовили теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает газета Sabah.
Задержания были проведены в городе Мерсин, а также районах Мут и Тарсус этой провинции. У задержанных были найдены документы и литература, доказывающие их причастность к террористической группировке.
Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.
*Террористическая организация, запрещенная в России.