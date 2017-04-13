Макрон обгонит Ле Пен на пункт в первом туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон на один процентный пункт обгонит в первом туре президентских выборов свою ключевую соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, обнародованные в четверг.
Замкнет тройку лидеров экс-премьер страны Франсуа Фийон, за которого проголосуют 20% избирателей. На четвертом месте гонку завершит лидер движения движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 18,5% голосов.
Опрос проводился в период с 11 по 12 апреля. Участие в нем приняли 1051 человек.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.