Макрон обгонит Ле Пен на пункт в первом туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон на один процентный пункт обгонит в первом туре президентских выборов свою ключевую соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, обнародованные в четверг.

Как следует из этих данных, в первом туре выборов главы государства Макрон придет первым, заручившись поддержкой 23,5% избирателей. На один процентный пункт меньше в первом туре наберет Ле Пен (22,5%).

Замкнет тройку лидеров экс-премьер страны Франсуа Фийон, за которого проголосуют 20% избирателей. На четвертом месте гонку завершит лидер движения движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 18,5% голосов.

Во втором туре Макрон также одержит победу над Ле Пен с результатом 65% голосов против 35%. Поражение прочат Ле Пен и от второго возможного конкурента — Фийона. В этом случае она проиграет с 42% голосов против 58% у экс-премьера.

Опрос проводился в период с 11 по 12 апреля. Участие в нем приняли 1051 человек.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.