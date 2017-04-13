Савченко создала собственную политическую партию, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала собственную партию, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к руководству политической силы.
"Внефракционный народный депутат Надежда Савченко создала новую политическую партию — "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", — говорится в сообщении.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.