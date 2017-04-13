Савченко создала собственную политическую партию, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала собственную партию, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к руководству политической силы.

В конце декабря 2016 года Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Она заявляла, что организация не будет политической. Позже Савченко заявила, что созданная ею общественная платформа "РУНА" со временем станет политической. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.

"Внефракционный народный депутат Надежда Савченко создала новую политическую партию — "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что съезд политической силы состоялся в четверг в отеле "Козацкий" в центре столицы, на нем Савченко была избрана главой партии.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.