Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в нормализации отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter.

"Все будет отлично между Россией и США. В нужное время все нормализуется и, наконец, настанет мир", — отметил глава Белого дома.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

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Ранее Трамп назвал успешными переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. "Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — заявил он на пресс-конференции.

При этом глава Белого дома отметил, что сейчас отношения США и России находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", но выразил надежду, что они улучшатся. "Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Трамп.

Переговоры Тиллерсона с Лавровым и Путиным прошли в среду в Москве. Дипломатические источники РИА Новости сообщили, что 99% времени встречи было посвящено сирийской проблеме.

Госсекретарь США назвал переговоры продуктивными. Он заявил, что Москва и Вашингтон должны остановить деградацию двусторонних отношений, отметив, что подобная ситуация недопустима между ядерными державами.

Отношения России и Соединенных Штатов ухудшились после ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный США в ответ на химатаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Дамаск. Москва назвала подобные действия агрессией против суверенного государства.