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На Украине хотят отменить выходные 8 марта и в День Победы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (194)
15:4313.04.2017
(обновлено: 15:47 13.04.2017)
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Мероприятия в честь Дня победы на Украине. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Чекачков
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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Институт национальной памяти Украины подготовил новый вариант законопроекта о календаре праздников в стране, в котором предлагает исключить из перечня госпраздников 8 марта и 1 мая, а День Победы сделать рабочим днем.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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На Украине предложили отменить все принятые в СССР законы

Ранее Институт презентовал законопроект об отмене на Украине трех государственных праздников: Международного женского дня (8 марта), Международного дня трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая). Сообщается, что по итогам проведенных общественных обсуждений этот документ был откорректирован и будет направлен на рассмотрение Верховной рады.

"Документ дополнен новой категорией — "Международные дни", куда включены, среди прочих, 8 марта — День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая — День труда (будет выходным)", — говорится в сообщении пресс-службы Института национальной памяти. В то же время День Победы предлагается оставить государственным праздником, отменив в этот день выходной.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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Пушков высмеял "декоммунизацию" Дня космонавтики на Украине

При этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии.

Кроме этого предлагается отменить практику переноса на понедельник праздничного выходного дня, если он выпадает на субботу или воскресенье. Исключением будет только Рождество. По два выходных дня предлагается оставить только на Новый год, Пасху и праздник Святой Троицы (сейчас на Украине также два выходных по случаю 1 мая).

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
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Медведчук прокомментировал возможную отмену майских праздников на Украине

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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