В Сенегале при пожаре на религиозном мероприятии погибли 20 человек

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли и 87 пострадали при пожаре во время исламского религиозного мероприятия, которое проходило на юго-востоке Сенегала, сообщило агентство Франс Пресс.

По данным агентства, пожар разгорелся в среду вечером, когда верующие собрались в городе Медина Гонасе, который является местом паломничества, сообщили представители властей и пожарные.

Среди пострадавших 20 человек находятся в тяжелом состоянии. У некоторых пострадавших серьезные ожоги, другие получили ранения из-за давки, которую вызвала паника в толпе, сообщил источник агентства.

Пламя быстро распространилось по соломенным крышам палаток, которые соорудили паломники, приехавшие на длящееся несколько дней мероприятие, поясняет агентство. Причина пожара не сообщается.