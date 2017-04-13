Опрос: половина американцев одобряют действия Трампа в отношении России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп правильно ведет себя по отношению к РФ, говорится в опросе, проведенном телеканалом CBS.

Согласно данным проведенного исследования, 48% опрошенных считают, что отношение Трампа к РФ является "правильным", 35% респондентов думают, что он "слишком дружелюбен", 8% назвали его позицию "слишком враждебно настроенной". Телеканал отмечает, что в феврале число тех, кто считал президента чересчур расположенным к Москве, было выше и составляло 43%.

Ранее опрос, проведенный компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post, показал, что почти 60% опрошенных обеспокоены возможным ухудшением отношений между РФ и США в связи с атакой в Сирии.

Телеканал CBS также предложил участникам исследования оценить свою уверенность в том, что Трампу удастся решить проблему с ракетно-ядерной программой КНДР. Опрос показал, что только 39% не сомневаются, что президент США сможет это сделать, тогда как 56% думаю иначе.

Опрос проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4 процентных пункта.